"Это самое дно фракции СН", - "слуга народа" Богуцкая о Дубинском, Бужанском и ряде коллег по фракции

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Депутат "Слуги народа" Лиза Богуцкая резко высказалась против своих коллег по фракции Александр Дубинского, Антона Бужанского, Антона Полякова и Ольги Василевской-Смаглюк.

Свою позицию Богуцкая выразила в комментариях в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Так, депутат резко отреагировала на пост бывшего заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. Тот пожаловался, что депутат СН Василевская-Смаглюк обвинила его в провале реформы прокуратуры.

"Главное, что от них избавиться невозможно. Она, Дубина, Бужанский — это самое дно фракции СН", — написала Богуцкая в комментарии.

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Также депутату не по нраву действия ее коллеги Антона Полякова, зарегистрировавшего более 6 тысяч поправок к "антиКоломойскому" закону.

"Урод конченый", — прокомментировала Богуцкая действия Полякова под постом у своего коллеги по фракции Виталия Безгина.







