"Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

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Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отреагировал на критику со стороны своей коллеги по фракции Лизы Богуцкой.

Свою позицию народный избранник озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня есть две версии происходящего.

  1. Лиза Богуцкая таки еб@улась.
  2. Совершает глубокий ан#илингус для перехода на должность в правительстве", — написал он.

"ТП ЛБ", — добавил депутат в адрес Богуцкой через какое-то время.

Ранее Богуцкая раскритиковала в комментариях в Фейсбуке своих коллег по фракции Дубинского, Бужанского, Полякова и Василевскую-Смаглюк. "Это самое дно фракции СН", — написала нардеп о коллегах.

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Еб#нулась, - слуга народа Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой 01
Еб#нулась, - слуга народа Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой 02

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+38 Червоно-Чорний
"Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой - Цензор.НЕТ 5879
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17.04.2020 19:19
+31 18c49ed2
"Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой - Цензор.НЕТ 781
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17.04.2020 19:22
+27 Vadim Dumikh
Такой жопы в политике умнас в стране не было за всю независимость.. Да чо там.. Такого вообще НИКОГДА не было..
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17.04.2020 19:23
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