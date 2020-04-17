"Еб#нулась", - "слуга народа" Дубинский о коллеге по фракции Богуцкой

Свою позицию народный избранник озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня есть две версии происходящего.
"ТП ЛБ", — добавил депутат в адрес Богуцкой через какое-то время.
Ранее Богуцкая раскритиковала в комментариях в Фейсбуке своих коллег по фракции Дубинского, Бужанского, Полякова и Василевскую-Смаглюк. "Это самое дно фракции СН", — написала нардеп о коллегах.
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