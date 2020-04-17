В монастыре УПЦ на Одесчине у трех монашек обнаружен коронавирус

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В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19 в сутки, 3 из них в Теплодарско женском монастыре (УПЦ МП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Антикризисный штаб Одесской области.

В сообщени отмечается: "В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19. Это кроме тех 93, которые были озвучены утром.

Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 - в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет.

Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек".

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