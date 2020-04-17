Украинские врачи разрабатывают новые тесты на иммунитет к коронавирусу, - Голубовская

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Украинские инфекционисты, используя детекцию антител у переболевших COVID-19, расширят возможности диагностики и лечения этой болезни.

Об этом в интервью Укринформу сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, информирует Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос о возможности использования крови переболевших COVID-19 для того, чтобы лечить ею новых больных, Голубовская отметила: "Помимо переливания плазмы, о котором все говорят, методы ИФА (иммуноферментный анализ) открывают совершенно другие возможности в области диагностики. Это высокочувствительные методы, которые важны не только в остром периоде, но и для тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Ведь количество инфицированных и количество заболевших – это разные вещи. И количество инфицированных можем обнаружить только путем таких вот исследований".

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По словам Голубовской, "до сегодняшнего дня у нас была возможность тестировать только быстрыми методами, но они имеют совсем другую специфичность и чувствительность, они скорее – скрининг для самотестирования".

Тесты ИФА, по мнению врача, позволяют тестировать переболевших пациентов и в будущем помогут получить специфические иммуноглобулины, специфические антитела строго против этого вируса.

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