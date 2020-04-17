У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

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У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заминистра МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.

Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.

Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.

Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк".

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Коронавирус и карантин
карантин Национальная гвардия Балан COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+7 буков
Проходить безсимптомно, а на людей з симптомами тестів не вистачає.
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17.04.2020 20:21
+4 Викол Безхатченко
И этому Куршевель боком выходит?
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17.04.2020 20:17
+2 Ma Cherie
В Лаврі вже третя смерть, монах Ніколи нещодавно з Почаївської лаври перевівся. Схоже Почаїв є джерелом походження вірусу в Київській Лаврі
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17.04.2020 20:29
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