У командующего Нацгвардией Балана диагностирован коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил заминистра МВД Антон Геращенко.
Он отметил: "Заболевание проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.
Генерал Балан с сегодняшнего дня находится на самоизоляции.
Все лица, которые с ним контактировали в последнее время, пройдут тестирование.
Национальная гвардия продолжает выполнять возложенные на нее задачи в полном объеме.
Обязанности Командующего Национальной гвардии исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк".