На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

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На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС

На Киевщине спасатели практически каждый час получают сообщение о возгорании травяного настила. Сейчас ситуация контролируется.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

"В течение суток (17 апреля) обнаруживались возгорания травяного настила, выезжали подразделения. Ситуация контролируется. Все участки уже ликвидированы сейчас", - отметила она.

Также Рубан добавила, что 16 апреля спасатели Киевщины 27 раз выезжали на тушение сухостоя, 17 апреля (по состоянию на 18:30 - ред.) случаев было меньше. В то же время в Иванковском районе сегодня огонь вплотную приблизился к селу Тетеревское. Также горели хозяйственные постройки.

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пожар ГСЧС
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Топ комментарии
+5 Утилизация ватников
У власти Вова-бедоносец.
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17.04.2020 21:03
+4 Андрей Яковлев 46ec7505
такое впечатление, что твари специально жгут лес, чтобы еще больше запугать население и заставить всех сидеть взаперти
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17.04.2020 21:07
+3 Серж Пир
А кому нужна эта шестерка Коломойского? Он ничего не решает, только х...ем по роялю играет, когда скажут. Шут На Київщині рятувальники щогодини отримують інформацію про нові займання. - ДСНС - Цензор.НЕТ 6457
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17.04.2020 21:07
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