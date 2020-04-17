Если люди пойдут на Пасху в церковь, заболеть коронавирусом могут от 2% до 10% украинцев, - Зеленский

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После Пасхи Украину может накрыть волна заболеваемости COVID-19. Нагрузку в виде 2% заболевших от всего населения система здравоохранения выдержит. А если заболеет каждый десятый, медикам придется решать, кому жить, а кому умирать.

Об этом президента Украины Владимир Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас 4,5 тыс больных, из них 150 летальных. Мы видим одно: если большое скопление, и волна может появиться именно после Пасхи, мы можем видеть страшную статистику - от 2 до 10 процентов заболевшего населения", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, в этой ситуации медики могут оказаться в ситуации, когда они будут вынуждены выбирать, кому из пациентов жить, а кому умирать.

"2 процента в течение всего срока - это уже более-менее. Если 10 процентов - это сложная ситуация. А сейчас мы ситуацию очень неплохо контролирует", - добавил президент.

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Зеленский призывает украинцев оставаться на Пасху дома, подчеркивая, что это вопрос выживания.

"Терпения. И хоть раз отреагировать не сердцем, а именно умом", - призвал он граждан.