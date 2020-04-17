ГБР мошенничает с местонахождением следственных подразделений, - адвокат Головань

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Головань отметил: "ГБР продолжает мошенничать с местонахождением следственных подразделений.
Я уже публиковал датированные 7 апреля ответы о якобы силе фейкового приказа №310, согласно тексту которого следственные подразделения ГБР были виртуально перемещены из Шевченковского района в Печерский.
В то же время стало известно, что в ГБР появился другой приказ № 113, которым следственные подразделения были разбросаны по районам столицы.
В частности, Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах оказалось на Борисоглебской, 18 в Подольском районе Киева.
Чиновники из ГБР, уже по привычке нагло нарушая закон, распорядились чужими помещениями (в соответствии с реестрами Борисоглебская, 18 - Административное здание Генеральной прокуратуры Украины)".
Адвокат продолжил: "Председатель Подольского районного суда города Киева появлению в пределах территориальной юрисдикции одиозной конторы был настолько не рад, что публично призвал Президента и всех начальников, кого смог вспомнить, убрать ГБР с Подола.
И уже по состоянию на вчера первый и второй отделы Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах перескочили с Подола на Печерск на улицу Панаса Мирного, 28.
Оказывается, в Приказ № 113 от 07.04.2020р. Об определении мест размещения органов досудебного расследования Центрального аппарата Государственного бюро расследований уже успели внести изменения.
А ГБР, как мы знаем, настолько прозрачное, что изменения те придется клещами из них выдирать.
Эта легкость перемещений целых подразделений туда сюда свидетельствует о том, что реальное местонахождение следственных подразделений ГБР не имеет ничего общего с бумажками, которые время от времени подписывает руководство этой конторы".