Третья смерть в Лавре - от коронавируса скончался монах Никодим, прибывший ранее из Почаева

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В Киево-Печерской Лавре в результате коронавирусной инфекции скончался монах Никодим.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальномй сайте Киево-Печерской Лавры.

"Также с прискорбием сообщаем, что скончался насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской Лавры. Просим всех помолиться за упокой его души", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру возвращаются шесть монахов, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Братия будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г.Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - сказано в сообщении.

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