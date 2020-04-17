Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура. ФОТО

5429 23

Правоохранителями задокументирован очередной факт поставки Российской Федерацией вооружения подконтрольным ей незаконным вооруженным формированием в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 01

"При разминировании территорий вблизи боевых позиций ВСУ, расположенных в с. Крымское Новоайдарского района Луганской области, было обнаружено военное средство поражения производства РФ ОЗМ-72 - противопехотная осколочная выпрыгивающая мина кругового поражения. Указанный боеприпас не производится в Украине и не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

По данным следствия, мины такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ.

Возле позиций ВСУ на Луганщине выявлена противопехотная выпрыгивающая мина российского производства, - прокуратура 03

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется по фактам ведение агрессивной войны, а также нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем они будут передаваться в Офис Прокурора Международного уголовного суда с целью доведения причастности РФ к вооруженному конфликту на территории Украины.

Смотрите также: Наемники "ЛНР" используют против украинской армии российский штурмовой гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Операция Объединенных сил
армия РФ боеприпасы Луганщина Офис генерального прокурора
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
Та який там "ізобрєлі"... Німці подібні міни ще у Другу Світову застосовували... "Шпрінгмінен"... Чіпляєш "розтяжку, вириваєш чеку, спрацьовує спочатку "вишибний" заряд, що підкидає міну на метра півтора, а потім вона вибухає... Паскудна штука...
показать весь комментарий
17.04.2020 21:46
+6 Solomon c5c4359c
Скількі же ети кондомі всякого гівна ізобрели?
показать весь комментарий
17.04.2020 21:39
+4 Fjall_Raven
как раз хотел написать, откуда конструкцию дидыспиндили )
показать весь комментарий
17.04.2020 21:49
Смотреть комментарии