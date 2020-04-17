"Сейчас это как кровь для организма", - Зеленский рассказал, может ли Украина выжить без кредита МВФ

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина сейчас не может себе позволить рассуждать о том, выгоден или невыгоден ей кредит Международного валютного фонда.

Об этом Зеленский заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос о том, может ли Украина выжить без кредита МВФ, Зеленский ответил так: "Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать? А зачем нам довести ситуацию до дефолта? А зачем нам все эти испытания? Их и так много".

По словам президента, сейчас поддержка МВФ особенно важна для страны. "Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить - выгодно нам, выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека", — сказал он.

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По словам Зеленского, речь идет о получении в общей сумме около 8-10 млрд долларов. Это не только деньги МВФ, но также средства Всемирного банка, Европейского Союза, кредиты под выгодные проценты.

"Я говорю почти ежедневно с лидерами других стран. С ОАЭ, Азербайджаном, с Канадой, кстати, благодарен также Ангеле Меркель, с Германией. Мы разговариваем. То есть, у нас будет больше денег. Все они привязываются только к одному - и США в том числе. Они говорят: будет, мы поддерживаем. Где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них? Один. Меморандум с МВФ", — сказал Зеленский.

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Президент пояснил, что для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. Зеленский возмущен количеством поправок, которые депутаты внесли к банковскому законопроекту.

"16000 поправок! Ни одного закона, я в этом уверен. А до этого была земля - ​​там было больше 5000. Скажите мне, пожалуйста: за все годы существования независимой Украины были законопроекты, в которых было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов Верховной Рады?" — спросил он.

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