Для возврата украинской авиации к докризисному состоянию понадобится два года, - Криклий

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После карантина в Украине, вызванного пандемией коронавируса, авиация вернется к докризисному состоянию через два года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вернуться к докризисному режиму… особенно в части авиации, наши прогнозы — для этого потребуется еще дополнительно два года", - заявил министр.

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