Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский

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Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский

Смягчение карантинных ограничений состоится, если после Пасхи не будет стремительного роста числа заболевших COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С правительством 24 апреля мы выйдем на коммуникацию с обществом. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Почему? Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта. То есть, такие вещи будут, если не будет очень большой волны", - сказал он.

Зеленский еще раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху и подчеркнул, что именно от этого будет зависеть, снимут или не снимут карантин.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
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Карантин могут начать смягчать после 24 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 595
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17.04.2020 21:57
+4 HermitAlex
Ніякої конкретики. Недорозуміння, а не президент.
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17.04.2020 21:55
+4 vadym sestritsyn
Мели Емеля твоя неделя. Ванга бля,
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17.04.2020 21:55
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