Выйдут войска, мы зайдем. Затем - граница, затем - выборы, - Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса

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Президент Владимир Зеленский озвучил свое видение возвращение контроля над временно оккупированными территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Приводим ответ президента, посвященный вопросу о реинтеграции оккупированных территорий, полностью.

"Большой результат - вернем наши территории. Вывод будет войск, незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с РФ. И обязательно там пройдут выборы.

Хотя все говорят о местных выборах. Я понимаю, что это очень важно. Но важно получить свою территорию прежде всего.

Когда ты получаешь свою территорию, надо не забывать ... потому что мы всегда говорим: а границу? Когда мы будем ее контролировать?

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Мы знаете что? А когда мы всех людей, которых пытали там долгие уже годы - а когда мы их увидим? Мертвы ли они - тогда вернем их родителям и почтим их память. Или они, дай Бог, живы.

Как это можно сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное: выйдут войска, и мы зайдем. Если мы зайдем - мы сразу вернем своих людей к жизни. К жизни. Затем - граница. Затем - выборы", - сказал Зеленский.