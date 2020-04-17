Германия передаст ГСЧС спецавтомобиль, дозиметры и пожарные рукава для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне

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По поручению Федерального правительства Немецкое общество международного сотрудничества передаст, начиная с 17 апреля, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям специальное оборудование для локализации лесных пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом сообщается на сайте посольства ФРГ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. Помощь составляет 230 тыс. евро.

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От имени Федерального правительства Германии ГСЧС получила на прошлой неделе для борьбы с COVID-19 защитные маски, защитные костюмы, а также переносные дезинфицирующие аппараты на сумму 175 тыс. евро.