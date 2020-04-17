Если "Слуга народа" - это корабль, то в Верховной Раде очень много акул, - Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал будущее своей политической партии "Слуга народа".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ. Шустер и Зеленский сравнили партию "Слуга народа" с кораблем, который вместе со всей страной попал в "идеальный шторм" пандемии коронавируса и экономического кризиса.

"Изначально я предоставил возможность, чтобы это был очень большой корабль для этих людей и для этой команды, на борту этого корабля. И главная задача, главная задача для этого корабля - просто идти вперед. ... Я предоставил им возможность. Если они хотят идти вперед, даже когда такой шторм - они идут", - сказал Зеленский.

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При этом, по словам президента, в Верховной Раде много "акул".

"В этом шторме, в этом океане, в этой Верховной Раде, очень много акул, Савик. Очень много там людей плавают, и все хотят договориться со всей командой. Все знают, что со мной ни акула не сможет договориться. А люди - они разные", - сказал Зеленский.

"Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Все хотят", - добавил он.

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