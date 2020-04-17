Мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления, упаковки и сбыта продуктов, - ЦОЗ опубликовал рекомендации для доставщиков готовой еды

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Минздрав опубликовал рекомендации для предприятий общественного питания, которые занимаются доставкой готовой еды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦОЗ.

В сообщении отмечается: "Для предприятий общественного питания, которые продолжают работать в режиме доставки, очень важно уменьшить риск заражения поверхностей и упаковочных материалов.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе маски и перчатки, могут быть эффективными для уменьшения распространения вирусов, но только при условии их правильного использования.

В пищевой отрасли также необходимо ввести режим физического дистанцирования и строгие гигиенические и санитарные мероприятия, а также обеспечить мытье и обеззараживание рук на каждом этапе приготовления, упаковки и сбыта продуктов питания".

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В ЦОЗ отметили: "COVID-19 является респираторным заболеванием, которое передается через контакт человека с человеком и через прямой контакт, когда инфицированный человек кашляет или чихает.

Пока нет никаких доказательств того, что вирусы, вызывающие респираторные заболевания, передающиеся через пищу.

Поскольку дыхательные капли слишком тяжелые, чтобы циркулировать в воздухе, они приземляются на предметы и поверхности, которые окружают зараженного человека.

Человек может заразиться, коснувшись загрязненной поверхности, предмета или руки инфицированного человека, а затем прикоснувшись к собственному рту, носу или глазу. Это может произойти, например, при прикосновениях к ручкам дверей или пожатия рук, а затем прикосновения к лицу после этого.

COVID-19 может сохранять жизнеспособность до 72 часов на пластике и нержавеющей стали, в четырех часов в меди и до 24 часов на картоне. Исследования проводились в лабораторных условиях (контролируемая относительная влажность и температура) и их следует осторожно трактовать в реальной среде".

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