"Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха

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Мэр Киева Виталий Кличко признался, что впервые в жизни столкнулся с настолько загрязненным воздухом в столице.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил. Сначала была такая буря пылевая, порывы ветра, и потом смог, дышать было невозможно", - сказал Кличко.

По словам мэра, когда стала распространяться информация о том, что загрязнение связано с пожарами в зоне отчуждения, он ночью выехал в Чернобыль, пообщался там со спасателями и проверил замеры радиации.

"Нам объяснили специалисты, радиационного загрязнения нет. Тем не менее, сейчас такая роза ветров, что, действительно, и торфяники горят, и много лесов у Киева, и с этим связано загрязнения воздуха. И оно уже зашло за рамки, опасные для здоровья", - сказал Кличко.

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Мэр предполагает, что направление ветра изменится уже через день, и дышать в Киеве станет легче.