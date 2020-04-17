Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

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Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник отстранен от исполнения своих обязанностей на время следствия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В сщщбщении отмечается: "Друзья! Я говорил о том, что никого не буду покрывать. И, если кто-то из чиновников виноват в коррупции, - будет отвечать по всей строгости закона! Никому и никаких поблажек не будет. Нулевая толерантность к коррупции! Но, если кто-то занимается манипуляциями и фабрикует дело, - будет нести не меньшую ответственность!

Городская власть - открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами по предотвращению коррупции. В расследовании дела о первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в частности.

Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком влиянии чиновника высокого ранга, какой он ни есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования.

Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранит его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

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Топ комментарии
+6 Sophia-Maria Duglass
Когда Кличко едет на работу на велике, ЗЕ думает что его тролят 😀😀😀

Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 7042
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17.04.2020 23:29
+3 Evgeny N
А можна перефразувати: "Який преЗЕдент, такі й підлеглі" Кличко отстранил Поворозника с должности первого главы КГГА на время следствия - Цензор.НЕТ 176
Єрмак-то до сих пір працює... І хоть би шо!
Ой! На нього ж ні СБУ, ні ДБР, ні Прокуратура, ні РНБО, ні найвеличніший постраждалий заяву не писали, справу не відкривали... А підпис під березневим "договірняком" у мінську - то "шутка", зроблена в інтересах держави! От сівоха підтвердить!
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17.04.2020 23:33
+3 Sophia-Maria Duglass
Предлагаете начать с секретаря офиса презедента 😀😀😀?
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17.04.2020 23:37
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