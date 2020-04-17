"Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна отказалась от тестов на коронавирус российского производства, так как они дают ложноположительные результаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире одного из каналов, передает портал Tut.by.

"Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусным", - заявил президент Беларуси.

Речь идет о 15 россиянах, работающих на стройке атомной электростанции в Гродненской области. На прошлой неделе их госпитализировали с диагнозом коронавирус.

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Лукашенко добавил, что Владимир Путин во время поездки в больницу в Коммунарке сообщил о 40-процентной эффективности российских тестов. По "ощущениям" президента Беларуси, их эффективность не превышает 30%. При этом он призвал белорусов "не париться по поводу этой болезни".