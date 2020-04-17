Наемники РФ под предлогом карантина из-за COVID-19 не пропускают патрули ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса

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Наемники РФ 16 и 17 апреля снова не пропускали патрули СММ ОБСЕ на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"16 и 17 апреля члены вооруженных формирований снова запрещали патрулям СММ доступ по официальным дорожным коридорами к неподконтрольным правительству районам: дважды в Донецкой области и один раз в Луганской области, а также не позволили наблюдателям пройти в подконтрольные правительству районы в Луганской области", - говорится в отчете ОБСЕ.

Так, утром 16 апреля и днем ​​17 апреля на блокпосту российских вооруженных формирований южнее моста у Станицы Луганской боевики запретили патрулям миссии проход: один раз в подконтрольные правительству районы и еще однажды на оккупированные территории, объяснив это тем, что "блокпост закрыт из-за COVID-19".

Утром 16 апреля на блокпосту вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, в 20 км к юго-западу от Донецка) боевики не позволили патрулю СММ проехать в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

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Утром 17 апреля на блокпосту у н. п. Оленивка (неподконтрольный правительству, в 23 км к юго-западу от Донецка) члены российских вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать в неподконтрольных правительству районы, объяснив это "карантинными ограничениями из-за COVID-19".

"Эти регулярные запреты доступа миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области", - отметили в ОБСЕ.

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