Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД

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Киево-Печерская Лавра будет закрытой для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примет иного решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" 17 апреля заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Сейчас этот объект ... является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей ", - сказал Шевченко.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.