Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД

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Киево-Печерская Лавра будет закрытой для посетителей до тех пор, пока Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примет иного решения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" 17 апреля заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Сейчас этот объект ... является закрытым для посещения. Там дежурят полицейские и гвардейцы. Если другого решения не будет принято местной комиссией, которая имеет такие полномочия, так все и останется - это объект будет закрыт для посторонних посетителей ", - сказал Шевченко.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.

Коронавирус и карантин
карантин Лавра Шевченко Артем COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+16 Irada
Лавра будет закрыта для посетителей до тех пока, пока Киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям не даст разрешение на открытие, - МВД - Цензор.НЕТ 4232 А можно не открывать до тех пор, пока паханат оттуда не съедет?
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18.04.2020 00:32
+7 Benjie Lucic
Раз такое дело, может московских попов туда больше не запускать? Передать ее после карантина УПЦ?
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18.04.2020 00:33
+2 Garry Grant
То не люди,а бидло. От хай їм і піzда.
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18.04.2020 00:39
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