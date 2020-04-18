На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО

1707

В Тернопольской области горит Чистиливский орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.

О пожаре стало известно ГСЧС в 17:10. К борьбе с огнем привлекли 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской бласти в ​​тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Киевщине спасатели каждый час получают информацию о новых возгораниях, - ГСЧС