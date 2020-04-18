На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС. ФОТО

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В Тернопольской области горит Чистиливский орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник 17 апреля на площади около 8 га.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины.

О пожаре стало известно ГСЧС в 17:10. К борьбе с огнем привлекли 9 единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли 6 автоцистерн и 32-х пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской бласти в ​​тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

На Тернопольщине сгорел орнитологический заказник, - ГСЧС 01

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Топ комментарии
+5 Sophia-Maria Duglass
Это кацапы поджигают , Просто МВД их поймать не может
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18.04.2020 00:41
+4 Sophia-Maria Duglass
Я так понимаю, что СЛУЖБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НИКТО СЕРЬЕЗНО НЕ ЗАНИМАЛСЯ
Потому и тушить нечем
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18.04.2020 00:40
+4 Vedana
Страхіття.
На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
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18.04.2020 00:47
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