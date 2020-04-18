Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ президентский указ №150/2020, опубликован на сайте Президента Украины

"Освободить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - отмечается в тексте указа.

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