Зеленский уволил Петрова с поста начальника Управления СБУ в Кировоградской области

1056 14

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ президентский указ №150/2020, опубликован на сайте Президента Украины

"Освободить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - отмечается в тексте указа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Петрова новым начальником СБУ в Кировоградской области, - Указ

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3 Rino Onix
За что уволил?
показать весь комментарий
18.04.2020 02:16
+2 Ali Hasan
Дуже цікаво! Залишилося призначити Сидорова та Іванова🤗🐸
показать весь комментарий
18.04.2020 02:05
+1 Русскiй Бандеровецъ
не давал достаточно откатов
показать весь комментарий
18.04.2020 02:27
Смотреть комментарии