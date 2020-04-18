Количество жертв COVID-19 в мире превысило 154,2 тыс., инфицированных уже более 2,24 млн. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 18 апреля в мире зарегистрировали 2 244 303 случаев инфицирования COVID-19 (вчера - 2 158 250).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 154 219 смертей от коронавируса (вчера - 144 243).

Лидер по числу зараженных по прежнему остается США - 702 164, в то же время 37 054 человек умерли.

Испания сообщает о 190 839 случаях COVID-19, 20 002 человек умерли.

В Италии зафиксировано 172 434 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 22 745 летаельные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции.

Во Франции умерли 18 703 человек, В Великобритании - 14 607, в Иране - 4 958, в Бельгии - 5 163, в Нидерландах - 3 471.

В РФ число зараженных достигло 32 008 человек, из которых 273 умерли, в Польше инфицировались 8 379 человек и 332 умерли, в Румынии - 8 067 и 411 умерли, в Беларуси - 4 779 и 42 летальных случая.

Напомним, в Украине на 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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