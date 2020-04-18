Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

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Российско-оккупационные войска в течение суток 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ОС в сети Facebook.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые согласно минским соглашениям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".

Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, наемники использовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести как минимум двух российских наемников.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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