Враг за сутки 5 раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - штаб

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ОС в сети Facebook.
В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые согласно минским соглашениям должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вчера четыре раза нарушил режим "Тишины".
Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.
Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, наемники использовали крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по нашим позициям рядом с населенным пунктом Южное. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
По предварительным данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести как минимум двух российских наемников.
С начала текущих суток российско-оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди наших защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
K0५EGAR
@Rage4oK
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Турки громят скрепный биомусор в Ливии и Сурии аж гай шумит, Ryсня не успевает вывозить фуры с трупами, бабы не успевают рожать.
Зеленский ездит по Дамбасу, где бы ещё отвести войска в сторону Киева. Максимально обоссанный кремлевский чорт.
¯\_(ツ)_/¯