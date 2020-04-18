В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышивського, Дитяткивського и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.
Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 17 апреля осуществлено 134 сброса - 268 т воды).
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.