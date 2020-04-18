В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС

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По состоянию на утро субботы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 18 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Парышивського, Дитяткивського и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе 3 вертолета ГСЧС (которыми 17 апреля осуществлено 134 сброса - 268 т воды).

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Пожары в зоне ЧАЭС
Киевская область пожар Чернобыль ГСЧС
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Топ комментарии
+6 Старый зольдат
ТЛЕНИЕ! В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила на территории 5 лесничеств, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4575
А, что же тогда, мать вашуримму, Киев ОПЯТЬ затянуло пеленой гари и вони? Сижу на даче, на Осокорках, кто знает районе Белой Дачи, и дышать не чем!
Впрочем возможно это вонь от штанов одного чмошника из г. Кривой Бивень? Им же и обгаженных.
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18.04.2020 08:50
+4 Старый зольдат
Нужна адекватная ВЛАСТЬ! Нужны дополнительные силы и средства МЧС из других районов и областей. Нужна МЕЖДУНАРОДНАЯ помощь в лице авиации для тушения пожаров. КПСС при СССР устроило ЧЕРНОБЛЬ, ЗЕлёная камарилья устроила нам ВТОРОЙ ЧЕРНОБЛЬ! при этом, ЗЕлёная мразь сидит со своим семейством в Закарпатье.
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18.04.2020 08:54
+3 Старый зольдат
Из Чернобыля. СЛАВА КПСС!, пардон, ЗеДятлам и лично Слугам урода с их уродом из Подворотни 95.
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18.04.2020 08:55
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