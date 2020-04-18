"Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина

2890 64
лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что им принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Лукашенко.

"Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить, - сказал он. - Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться".

По его словам, экономическая деятельность в Беларуси не была полностью прекращена, поэтому стране "сложнее, чем России".

"Смотрите экономику, чтобы у нас не рухнуло производство", - призвал Лукашенко. То же самое касается и сельского хозяйства. "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен. Я даже не беспокоюсь за село. Мы сработаем. А промышленность... Потому что кругом все остановилось".

Напомним, в Беларуси 4 779 подтвержденных случаев COVID-19 и 42 летальных случая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тесты - ни к черту", - Лукашенко отказался использовать российские тест-системы для определения коронавируса

Коронавирус и карантин
Беларусь карантин Лукашенко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12 Super Gut
цензор, нахера выкладывать высеры клинического идиота - лукашенко?!
показать весь комментарий
18.04.2020 09:03
+10 Павел Яременко
я тебе больше скажу. Тормоза тоже придумали трусы.
показать весь комментарий
18.04.2020 09:04
+6 cloud2009 26ea8082
будем у белорусов хлеб покупать...., потому что свой вывозим сейчас ударными темпами..
показать весь комментарий
18.04.2020 09:11
Смотреть комментарии