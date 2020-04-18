Из 33 сотрудников "Укрзализныци", заболевших COVID-19, один в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ, - Криклий

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270 контактных лиц без симптомов и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В министерстве (инфраструктуры. - Ред.), к счастью, ни одного случая коронавируса. Больше всего заболевших в Укрзализныци - 33 человека, 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 270 контактных лиц без симптомов и с отрицательными тестами находятся на самоизоляции. На 240 тысяч работников Укрзализныци статистика соответствует той, которая есть в Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 16 апреля 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, у 50 из них есть пневмония, в 33 случаях - подтверждено инфицирование коронавирусом.

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