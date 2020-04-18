Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху. ИНФОГРАФИКА

6246 61
киев

По состоянию на 10:20 18 апреля Киев снова занимает первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Сейчас индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 344. Индекс воздуха в столице Украины находится на отметке "опасно".

На второмместе находится Шеньян (КНР), а на третьем - Джакарта (Индонезия).

По прогнозам QIAir качество воздуха придет в норму уже завтра.

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я 35 лет живу в Киеве, и то, что вчера ночью происходило, я впервые пережил", - Кличко о загрязнении воздуха

Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 01
Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 02
Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху 03

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5 cloud2009 26ea8082
так горит только Украина... - у соседей спокойно....
списать все на тупых шашлычников как то не получается уже....
Поджоги и диверсии...
показать весь комментарий
18.04.2020 10:35
+4 Поедатель Зябликов
так ось ви які перемоги зеленої влади... Киев вновь возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху - Цензор.НЕТ 1808
показать весь комментарий
18.04.2020 10:28
+4 путлер убок
Пока еще не горят, но уже скоро, очень скоро!
показать весь комментарий
18.04.2020 10:33
Смотреть комментарии