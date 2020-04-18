65 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, из них 26 в Лавре, всего 770 заболевших, - Кличко

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Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 65 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них - 6 медики. В целом в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Заболели: 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет. И 41 мужчина - от 19 до 92 лет. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавре.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всем украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!" - подытожил Кличко.

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