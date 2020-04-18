Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике. ВИДЕО

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Президент Украины в своем поздравлении с наступающей Пасхой призвал всех украинцев отпраздновать Пасху дома.

Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике", - отметил он.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единения. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул Зеленский.

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Коронавирус и карантин
Зеленский карантин Пасха поздравление COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+25 Перехватчик



Назар Приходько

@nazareye

·22 ч

У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі
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18.04.2020 10:52
+24 Леонид Тищенко 711eae6c
Кто нибудь объясните этому ЗЕбилу , что записывать пасхальное поздравление сидя жопой на столе неприлично !
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18.04.2020 10:56
+21 Перехватчик
Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике - Цензор.НЕТ 1942
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18.04.2020 10:53
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