Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на градуснике. ВИДЕО

Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Пасха - это победа жизни над смертью. Это - праздник радости. Давайте найдем в сегодняшней ситуации позитив. ... Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и карантина нас пугают цифры на весах, а не на градуснике", - отметил он.
"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единения. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул Зеленский.
Назар Приходько
@nazareye
·22 ч
У мене протягом останніх днів склалося стійке вражпення, що Президент україни Кличко, а не Зеленський. Лавру закрив, Чорнобильську зону відвідав, по КОВІДу звітує щодня... Дивина та й годі