За сутки коронавирусом заболели 99 медиков, общее число - 978 зараженных врачей, - Степанов

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За сутки коронавирусом заболели 99 медиков, общее число - 978 зараженных врачей, - Степанов

За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ

"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников", - добавил Степанов.

По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 78% умерших от COVID-19 украинцев имели сопутствующие тяжелые заболевания, - Степанов

Коронавирус и карантин
карантин врачи Степанов Максим COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Андерсен a4cbf7de
Это действительно большая проблема. Это означает что медики 1) не защищены в нужной мере 2) медицина не готова с заразным болезням в таких масштабах ( ни морально, ни профессионально) И по факту сейчас больница это самое "заразное" место для людей. Поэтому населению посещать мед учреждения нужно только в очень, очень критической ситуации.
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18.04.2020 11:12
+6 vitaliymkua
Подякуємо зебільній владі за турботу над медпрацівниками!
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18.04.2020 11:10
+5 Benjie Lucic
Вот это большая проблема. Все карантины не имеют смысла, если медики сами себе маски шить должны
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18.04.2020 11:09
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