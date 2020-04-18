За сутки коронавирусом заболели 99 медиков, общее число - 978 зараженных врачей, - Степанов

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За минувшие сутки в Украине подтвердили 99 новых заболеваний коронавирусом среди медицинских работников.

Об этом во время онлайн брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ

"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - рассказал он.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5106 человек, из них 332 ребенка, а также 978 медицинских работников", - добавил Степанов.

По его словам, больше всего заразившихся COVID-19 медиков находятся в Винницкой области.

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