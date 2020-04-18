Из Китая еженедельно прибывают самолеты, пополняющие запасы средств индивидуальной защиты в Украине, - Степанов

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В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, костюмы биологической защиты в Украине просто не производятся.

"В начале эпидемии Украина вообще ничем не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты. Почему я подчеркиваю специфическими, потому что они должны соответствовать определенным стандартам. Например, костюмы биологической защиты в Украине, которые соответствуют этим стандартам, просто не производятся. Основной страной, где все это производится, является Китай", - объяснил он.

Степанов отметил, что еженедельно в Украину прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране.

"Каждую неделю летают самолеты с соответствующим грузом, который сразу распределяется по всем областям. Мы постепенно пополняем наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", - добавил он.

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