В Житомирской области лесные пожары перекинулись на села. ЖУТКОЕ ВИДЕО

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В Житомирской области продолжают бушевать пожары. В частности лесной пожар перекинулся на село Островы Овручевского района.

Как передает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы жуткие кадры пожаров.

Видео опубликовано на канале "ГляделкаUA" и называется: "Пожары уже никто не тушит. Очевидец пожаров под Житомиром. Село Островы Овручевского района"

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