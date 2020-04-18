Минобороны закупает тесты, маски и аппараты ИВЛ для армии у китайской фирмы, которая торгует модемами, - СМИ

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Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 млн гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже оборудования операторов связи и телекоммуникаций. От имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего сам работает в структуре Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты сообщают, что закупки на общую сумму более 69 млн гривен состоялись по упрощенной процедуре, установленной Кабмином 20 марта. Это постановление позволяет заказчику не проводить тендер в классическом понимании, а просто обнародовать отчет и договор в электронной системе закупок.

На портале обнародования информации о публичных закупках Украины Prozorro 15 апреля были обнародованы ряд договоров на поставку товаров медицинского назначения категории COVID-19 для нужд военной медицины - победителем указана одна и та же китайская фирма Combasst Industry Development Co, Limited.

В общем Министерство обороны закупает: 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн), 10000 защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн); 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн), 150 000 респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн), 55 000 респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн), 15 500 комплектов многоразовых комбинезонов ("костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн), 2 500 000 одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн).

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Как сообщают журналисты "Схем", днем позже Минобороны обнародовало договор с этой же китайской фирмой, специализирующейся на телекоммуникационном оборудовании, на поставку партии экспресс тестов для диагностики коронавирусной болезни в количестве 20 000 (на сумму 5 142 300 грн).

В договорах указано, что срок поставки товаров - 10 календарных дней с момента оплаты (все контракты заключены на условиях предоплаты), но до 23 мая 2020.

Согласно данным Prozorro, это первая закупка медицинского оборудования Министерства обороны от начала пандемии.

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Китайская фирма Combasst Industry Development, которая будет поставлять все перечисленные товары, зарегистрированная в Шанхае. Судя по сайту компании, она не специализируется на медицинском оборудовании и приборах и не предлагает его в публично имеющемся в ассортименте. В то же время, она позиционируется как "высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве коммуникационных и цифровых аудиопродуктов". В ассортименте сайта: медиаконверторы, мультиплексоры, модемы, оборудование для записи и передачи видео, оборудование для телефонии.

Согласно информации Национальной публичной информационной системы надежности предприятий Китая (правительственное агентство КНР), компания Сombasst создана в конце 2001 года.

Журналисты "Схем" связались с директором и владельцем компании - китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun) сообщил по телефону, что все товары будут китайского производства, но закупленные у других фирм.

"Я владею компанией Combasst, да. Этот заказ включает много различных типов товаров и мы их должны закупить у китайских производителей, кроме того я также владею медицинской фирмой в Шанхае. И мы будем закупать все товары на территории континентального Китая и доставлять в Украину, у меня в Украине есть один сотрудник, и у нас есть разрешения высылать товары по миру", - заявил он.

Названия конкретных производителей, у которых он закупает тесты, ИВЛ и другие товары для Украины, Гуань Цзюнь не смог назвать и не прислал в редакцию, как обещал, в течение нескольких дней после разговора.

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Как сообщают журналисты "Схаем", в Украине Combasst представляет гражданин Украины Андрей Николаевич Беленький, действующий на основании доверенности от 6 апреля - это день, когда Министерство объявило о поиске поставщиков. Владелец китайской фирмы Гуань Цзюнь утверждает, что это "его друг" и утвердительно отвечает на вопрос, работает ли сам Беленький в Министерстве обороны. По данным двух источников "Схем" в системе МО, этот человек работает в Главном управлении разведки Министерства обороны. Журналисты разыскали в реестрах нескольких граждан Украины с таким же ФИО, один из них, 1966 года зарегистрирован по адресу Электриков, 33 в Киеве, что является адресом Главного управления разведки Украины.

Игорь Хоменко, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, который подписал договор, в разговоре с журналистами отметил, что Combasst Industry Development была единственной фирмой, которая прислала предложения, а на замечание о том, что она не является спецализированной, отметил: "Я в курсе. Там проверяли эту фирму спецслужбы - СБУ и контрразведка. Сказали, что товар есть и то, что компания может быть посредником - не проблема".

На вопрос, является ли Андрей Беленький, который подписал договор от имени победителя тендера, сотрудником Минобороны, Игорь Хоменко ответил: "Может и является, не знаю. Насколько я знаю он не является сейчас сотрудником, но он является сотрудником каких-то структур".

Начальник управления медицинского снабжения Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Виталий Фурдик, который также визировал часть договоров, сообщил, что "предложений было больше десяти" и из разных стран - таких, как Чехия, Польша, Германия, Китай, однако после рассмотрения департаментами аудита, юридического и финансового, Combasst выбрали как таковую, что "согласилась покрыть весь ассортимент по минимальным ценовым предложениям".

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"Нам через аппарат атташе зашло подтверждение, что эта фирма китайская действительно есть и у нее есть справка об отсутствии задолженности, и она действительно может выполнить контракт. На момент переговоров прибыл их представитель с доверенностью от фирмы и надлежащим образом оформленными ценовыми предложениями на каждое наименование", - отметил он.

На вопрос о том, является ли Андрей Беленький сотрудником Минобороны или Главного управления разведки, Виталий Фурдик ответил: "Я не скажу, является ли он сотрудником, но на него оформлено поручение и доверенность от этой компании".

"Схемы" отправили запросы во все вышеупомянутые структуры - Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и Министерство иностранных дел.

Сам Беленький в телефонном разговоре с журналистами "Схем" пообещал поговорить позже, но после этого выключил телефон - так и не удалось задать ему вопрос о том, работает ли он в Минобороны или Главном управлении разведки, каким образом стал представителем китайской фирмы, и главное - товары какого производителя она планирует поставить в Украину.