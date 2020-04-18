Партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

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Фракция "Европейская Солидарность" требует от Кабмина и СНБО собраться на срочные заседание и рассмотреть вопрос чрезвычайной экологической ситуации, сложившейся из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Правительство должно немедленно принять меры необходимые для защиты людей и преодоления последствий экологической катастрофы, в частности, в Киевской и Житомирской областях и городе Киеве, который по информации международных мониторинговых институтов имеет самый грязный воздух на планете", - говорится в сообщении.

Партия "Европейская Солидарность" также требует от киевской власти, мэра города Киева отчитаться о ситуации со спасением парков столицы и о тех мерах, которые должны быть приняты для недопущения пожаров в лесопарковой зоне Киева.

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"Мы возмущены беспомощностью и бездеятельностью власти, которая неоднократно заявляла, что пожары в зоне отчуждения ликвидированы, но при этом в Киеве стоит густой дым, а жители жалуются на запах гари, который чувствуют во всех уголках столицы и в области. Такое впечатление, что власть приложилась к кислородным подушкам и дышит другим воздухом, а не тем, которым дышат обычные люди. Мы требуем от власти своевременных и профессиональных действий. Каждый день и даже час промедления - это потерянное здоровье и даже жизни людей", - подытожили в "Европейской солидарности".

Напомним, в 10:50 17 апреля индекс загрязнения воздуха в Киеве был равен 338. В этот момент украинская столица была городом с самым плохим воздухом на планете.

Позже ситуация с воздухом немного наладилась и Киев занял 9 место в рейтинге.

По словам мэра столицы Виталий Кличко, загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, а задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней.

В свою очередь Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом.

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