В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook губернатор области Виталий Бунечко.

Он отмечает, что на территории 6 лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

В результате распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Островы, Магдин и Личманы.

В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 01
В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 02
В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА 03

Для того, чтобы остановить неконтролируемую стихию, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке - это около 50 человек. Всех переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.

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Пожары в Украине
Житомирщина пожар
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Топ комментарии
+16 Алла Новосад 5b57f84f
Вопрос КТО ее поджигает.

"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."

@malitskiy_
4 год

Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.
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18.04.2020 12:34
+8 Чинганчгук
а давайте все скинемся понемногу и отправим осла куда нибудь - на его выбор - а то Украине - труба с ним
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18.04.2020 12:32
+8 Igor L
А де Національна Гвардія України, яка отримує шалені гроші з бюджету майже як ЗСУ? Чому міністр МВС не віддав розпорядження направити НГУ для ліквідації пожеж в Житомирській області? Де помпи та пожежні рукави місцевих бурштинокопачів? Де організація місцевого населення яке дуже активно та дружно копає бурштин і могло б так само дружно боротись з пожежами? Де воно місцеве населення продовжує бурштин копати поки села горять? Де мобілізація всіх сил на боротьбу з пожежею? Де добровольці та волонтери? Губернатор який допустив таку ситуацію з пожежами і не примусив центральну владу діяти, не давав оперативних даних Президенту, кабміну та МВС, а фактично і сам не знав що де робиться - такий губернатор має йти з посади разом з керівництвом районів в яких все це лайно відбувається!
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18.04.2020 12:33
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