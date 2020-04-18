В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook губернатор области Виталий Бунечко.
Он отмечает, что на территории 6 лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.
В результате распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Островы, Магдин и Личманы.
Для того, чтобы остановить неконтролируемую стихию, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.
Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".
Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке - это около 50 человек. Всех переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.
"Россия объявила о готовности помочь Украине в борьбе с пожаром в Чернобыле."
@malitskiy_
4 год
Після
того, як московія запропонувала допомогу Україні в гасінні пожеж у
Чорнобильській зоні - ще раз переконався, що ті пожежі/підпали справа її рук.
От свої пожежі в Сибіру гасити не хоче, а нам вони "допоможуть".
Це
частина гібридної ВІЙНИ московії проти України і цивіл.світу.