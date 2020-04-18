В результате пожаров на Житомирщине уничтожены десятки домов, огнем охвачены тысячи гектаров леса, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На севере Житомирщины в результате пожаров уничтожены десятки людских домов. Огнем охвачено около 4 тысяч гектаров леса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на странице в Facebook губернатор области Виталий Бунечко.

Он отмечает, что на территории 6 лесничеств Овручского района продолжаются масштабные лесные пожары, которые начались еще 16 апреля.

В результате распространения огня среди лесных массивов уничтожено и повреждено 43 нежилых и 38 жилых домов, наибольший ущерб нанесен селам Нижняя Рудня, Островы, Магдин и Личманы.







Для того, чтобы остановить неконтролируемую стихию, привлечен весь личный состав ГСЧС Овручского района, а также экипажи из соседних районов. Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой.

Для ликвидации пожаров используется авиация ГСЧС - 3 самолета АН-32П и специальная техника ВСУ - "БАТ-2".

Количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке - это около 50 человек. Всех переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем.

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