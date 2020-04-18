УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин

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УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин

Управляющий делами УПЦ МП предложил всем желающим получить Благодатный огонь в Свято-Воскресенском храме недалеко от Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу просветительского отдела УПЦ МП.

"Завтра (18 апреля. - Ред.), с Божьей помощью, делегация Украинской Православной Церкви доставит в Украину благодатный огонь. Мы надеемся, что это станет утешением для многих верующих украинцев. Особенно сейчас, в условиях карантина, когда многим придется праздновать Пасху дома. Учитывая этот факт, а также то, что в некоторых СМИ появились высказывания о том, что в этом году наша страна не увидит благодатный огонь, мы призываем всех, кто хотел бы столкнуться с этим знамением Светлого Христова Воскресения, прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую Лавру", - говорится в сообщении.

В УПЦ отмечают, что каждый пришедший в храм сможет зажечь лампаду от благодатного огня. 

"Это будет по-христиански, поскольку очень важно, во время всеобщего уныния, помочь каждому почувствовать радость великого праздника - Воскресения Христова", - подытожили в УПЦ.

17 апреля пресс служба Киево-Печерской лавры сообщила, что из коронавирусной инфекции умер монах Никодим, который "недавно поступил в Лавру из Свято-Духова скита Почаевской лавры". Это уже третья смерть от COVID-19 зафиксированная в этом религиозном учреждении.

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Коронавирус и карантин
карантин Лавра религия УПЦ МП COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+21 ptn hlo 428037f7
Їм накази приходять з Москви, а проти неї ця влада не попре.
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18.04.2020 12:34
+17 ptn hlo 428037f7
УПЦ МП зовет прихожан за благодатным огнем, несмотря на карантин - Цензор.НЕТ 1382
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18.04.2020 12:36
+14 Борменталь Незабаром
а ведь мудрый нарид попрёт! разве можно ожидать других поступков от этого нарида после последних выборов президента!
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18.04.2020 12:37
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