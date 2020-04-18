Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца"

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Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал президента немедленно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Кроме коронавируса и экономического кризиса Украину охватили пожары. Это прямая угроза жизни каждого украинца", - отметил Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас украинские спасатели и Министерство внутренних дел борются с тем, чтобы потушить эти пожары.

"Вероятно, основная причина - это умышленные поджоги. И это подлежит жесткому наказанию", - подчеркнул Яценюк.

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"Наших ресурсов недостаточно для того, чтобы преодолеть еще один кризис в Украине. Считаю, что президент Украины должен безотлагательно обратиться к Генеральному секретарю НАТО и наших партнеров из Альянса, а именно в Комитет по вопросам планирования чрезвычайных ситуаций, где Украина представлена Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, - чтобы наши партнеры предоставили нам неотложную помощь по тушению этих пожаров", - добавил он.

Он также указал на необходимость обратиться к партнерам из Европейского Союза: "Позвонить как президенту Европейской комиссии, так и главам правительств и президентам стран-соседей".

"В свое время мы им помогали, когда у них возникали чрезвычайные ситуации. Сейчас мы просим о помощи их. Украине нужна помощь для того, чтобы преодолеть еще один кризис", - отметил Яценюк.

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Пожары в Украине
НАТО пожар Яценюк Евросоюз
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Топ комментарии
+20 Алла Новосад 5b57f84f
Все сказанное о помощи ЕС и НАТО правильно.
Иначе зеленьіе впустят "гумконвои" пуйла, он уже на старте.
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18.04.2020 12:45
+15 Гыг с Вами
вава ждет подходящего момента,шо хуйла на помощь позвать.шо ему нато...
а хуйло уже намекает

Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 167
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18.04.2020 12:44
+11 Гыг с Вами
шо,муляет кролик?даже больше чем хуйло и зелебеня вместе взятые?отож...
не можешь ему простить,шо он вытащил Украину из лап хуйла,несмотря на пустую казну и взятые у хуйла 3 лярда ? Яценюк призвал Зеленского неотложно обратиться к НАТО и ЕС за помощью в тушении пожаров: "Это прямая угроза жизни каждого украинца" - Цензор.НЕТ 8237
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18.04.2020 12:47
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