В Киеве превышена допустимая концентрация продуктов горения: не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми, - КГГА

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За прошедшие сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила и торфяников, из-за чего в воздухе столицы зафиксировано превышение содержания продуктов горения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве произошло 4 пожара травяного настила общей площадью 1,3 Га, в настоящее время все они ликвидированы… В Киевской области зафиксированы 33 очага пожаров травяного настила площадью 26,8 га. Горят также и торфяники: Обуховский район с. Большие Дмитровичи - 0,4 га; Вышгородский район с. Нижняя Дубечня - 0,2 га", - говорится в сообщении.

Кроме того по информации ГСЧС продолжается тушение отдельных очагов тления травяного настила в Житомирской области, где на территории Выступовицкого лесничества площадь пожара составляет около 2 тыс. га, а на территории Бережестского лесничества вблизи с.Бережесть - около 700 га.

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ЧАЭС продолжается тушение пожаров на территории 5 лесничеств, где наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

Радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы: средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма - 0,030мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час).

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Вместе с тем, в воздухе Киева зафиксированы продукты горения.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", - подчеркнули в КГГА.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг.

В горадминистрации добавили, что объекты коммунальных предприятий, подчиненных КК "Киевавтодор", в усиленном режиме осуществляют мытье столичных улиц и дорог и такие работы проходят во всех районах Киева.

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