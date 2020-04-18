Минобороны проведет служебное расследование после материала журналистов о закупках тестов и аппаратов ИВЛ у китайской фирмы, продающей модемы

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Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование относительно заключения министерством договоров на закупку средств медицинской защиты от COVID-19 с китайской фирмой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская после того, как журналисты "Схем" обнародовали информацию, что 15-16 апреля Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 миллиона гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже модемов и другого телекоммуникационного оборудования, а от имени китайской фирмы договоры подписывает украинец, который, скорее всего, сам работает в структуре Минобороны.

"Соглашение не было реализовано, и деньги не перечислялись. Министр обороны Украины Андрей Таран назначил служебное расследование, по результатам которого будет предоставлена ​​дополнительная информация", - отметила Павловская.

"В средствах массовой информации распространяется информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты. Минобороны опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае", - говорится в сообщении Минобороны, направленном в редакцию "Радио Свобода".

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В то же время, в своем материале журналисты ссылались на официальные данные государственного портала о публичных закупках Украины Prozorro - где уже обнародованы все подписанные договоры Министерства обороны Украины с китайской фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Например, вот сообщение о факте заключения договора между Минобороны и фирмой Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай) с официального сайта Prozorro.

А вот первая страница обнародованного Министерством договора на закупку аппаратов ИВЛ.

По этим ссылкам можно ознакомиться со всеми заключенными договорами Министерства обороны и фирмой из Китая, обнародованным самым Министерством обороны:

- 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн);

- 10 000 защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн);

- 1000 пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн);

- 150000 респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн);

- 55 000 респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн);

- 15 500 комплектов многоразовых комбинезонов ( "костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн);

- 2 500 000 одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн)

- 20 000 экспресс-тестов для диагностики коронавирусной болезни (на сумму 5 142 300 грн).

Всего по состоянию на 17 апреля на государственном портале обнародовано 8 договоров на закупку респираторов, масок, защитных костюмов, экспресс-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 69,6 миллиона гривен, закупки проведены по упрощенной процедуре.

Глава Медицинских сил Вооруженных сил Украины Игорь Хоменко, который подписал эти договоры от имени Минобороны еще 16 апреля, подтвердил "Схемам", что договоры уже заключены, и стороны только ожидают проведения оплаты.

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