Зеленский должен выйти из "зоны комфорта" и немедленно созвать СНБО из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС, - Арьев

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Пожары, бушующие в Киевской и Житомирской областях, могут быть вызваны не только небрежностью поджигателей травы, но и диверсиями. Президент Зеленский должен выйти из "зоны комфорта", немедленно созвать СНБО и принять план соответствующих мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщил нардеп Владимир Арьев.

"Киев уже который день в дыму. Киевская и Житомирская области так же. Уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимые границы в пять-шесть раз. И это является не только последствием глупости тех, кто выжигает траву на полях. Судя по количеству источников возгорания, объемов и вообще картины происходящего, - не исключено, что некоторые поджоги совершаются умышленно. Особенно в зоне отчуждения", - отметил нардеп.

По его словам, ситуация очень опасна в условиях эпидемии коронавируса.

"Эксперты опубликовали данные на странице Международного экономического форума о том, что эффект от коронавируса - особенно и для больных, и для распространения этой болезни - усиливается в условиях сильных выбросов в атмосферу", - подчеркнул Арьев.

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"К сожалению, украинская власть пока должным образом не среагировала на ту опасность, которая существует сегодня. Опасность в том числе от возможных диверсионных действий. ... Президент должен действовать немедленно. А не прятаться за абсолютно ненужными в таких условиях визитами в чистую от дыма Закарпатскую область. И если этого не понял и не поймет президент, то очевидно и политические, и социальные последствия резкого ухудшения ситуации могут быть очень плохими. В том числе и лично для Зеленского", - отметил нардеп.

Арьев подчеркнул, что необходимо немедленно сделать все возможное, чтобы погасить пожары, для того, чтобы контролировать ситуацию в Киеве и области. Особенно в зоне отчуждения ЧАЭС. А также разработать антидиверсионные действия. И соответственно начать наконец штрафовать тех, кто умышленно поджигает траву на полях.

Ранее сообщалось, что партия "ЕС" требует собрать Кабмин и СНБО на срочное заседание из-за пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС

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