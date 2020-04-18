Наемники РФ с начала суток дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

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Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня дважды, уже успев применить минометный огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, сегодня в 06.40 из стороны н.п. Нижнее Лозовое оккупанты выпустили в сторону наших укреплений в районе с. Луганское три мины 120-го и две мины 82-го калибра. В ответ наши военнослужащие открыли плотный огонь из штатного пехотного вооружения. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить противника прекратить огонь.

"Во второй раз враг нарушил режим перемирия уже в 08.10 утра у Травневого. Наши защитники насчитали падения трех мин калибра 82 мм, по два враждебных выстреа из гранатометов РПГ и АГС, а также в целом около 40 очередей из пулеметов и стрелкового оружия, совершенных российско-оккупационными войсками по направлению н.п.Гольмовский.

Благодаря хорошо оборудованным опорным пунктам наших войск, вражеский огонь оказался неэффективным.

По имеющейся информации по состоянию на данный момент, боевых потерь в рядах украинских войск с начала текущей суток нет.

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