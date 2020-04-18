В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет

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В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет

Массовые религиозные мероприятия будут ограничены в Харькове с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Такое решение приняли 17 апреля, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасностии и чрезвычайных ситуаций, которую в телефонном режиме провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.

Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции комиссия рекомендовала руководителям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.

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Коронавирус и карантин
карантин Харьков церковь COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+6 Шрек Баблокат
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 704
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18.04.2020 14:06
+2 Sophia-Maria Duglass
Короновирус косит священников Мацковского патриархата
МОЖЕТ ПОРА ЭТУ СЕКТУ ЗАПРЕТИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?
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18.04.2020 14:05
+1 buannaichidh sinn
Сивосі в штани насцяли.
Ага.
В Харькове на Пасху ограничили работу рынков и храмов, - горсовет - Цензор.НЕТ 1365
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18.04.2020 14:17
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