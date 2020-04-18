Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

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Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что по данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - говорится в сообщении.

Он добавил, что во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

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