Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД

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шевченко

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что по данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, по словам главы Нацполиции Игоря Клименко, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - говорится в сообщении.

Он добавил, что во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

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Коронавирус и карантин
карантин МВД Пасха Шевченко Артем COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+12 бостууга
Если в храмы на Пасху придет хотя бы десятая часть тех, кто был в прошлом году, будет вспышка COVID-19, - МВД - Цензор.НЕТ 971
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18.04.2020 14:35
+8 Игорь Д
пока народ не поумнеет.
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18.04.2020 14:26
+7 NavigatorUR
Каждому , кто попрётся в церковь, на руку метку несмываемой краской. Заболел, попал в больничку, метка есть, на лечение в Лавру. Помещений много, поместятся все.
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18.04.2020 14:34
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