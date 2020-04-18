Ситуация с загрязнением воздуха в Киеве в ближайшие дни будет без существенных изменений, - Укргидрометцентр

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В Киеве в субботу в несколько раз превышена предельно допустимая концентрация пыли и остатков горения, а также диоксида серы, диоксида азота и формальдегида, и ожидать в ближайшие дни улучшения ситуации не стоит.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом заявил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

"По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - отметил он.

По словам Прокопенко, такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритичные для населения.

"Большие значения загрязнения атмосферного воздуха, как правило, наблюдаются в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в настоящее время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна. Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве", - объяснил он.

Также Прокопенко отметил, что загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Зоне отчуждения.

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