Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому

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Огонь на Житомирщине не разрастается, ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений, - доклад Зеленскому

Радиационный фон в Зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Он сообщил президенту Зеленскому, что угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и т.д., нет. На Житомирщине же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш.

В ближайшие дни осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

"Главное, что огонь не разрастается и его удается преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то помощи или эвакуации", - отметил Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, - Чечеткин. ВИДЕО

Пожары в Украине
Житомирщина пожар ГСЧС Чечеткин Офис Президента
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Топ комментарии
+9 Поедатель Зябликов
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
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18.04.2020 16:08
+7 dfasf sdfsdfs
Майже по всіх областях України, особливо по Київській, проходять диверсії, які фінансуються із Росії. Як то було з мінуванням соціальних важливих об'єктів, тепер підпалюють ліси (чорнобильський також), поля, очерет вздовж річок. Причина - дестабілізації країни, та сама, що була при мінуванні. Гинуть сотні тисяч тварин, горять цілі села, є ризик радіоактивного забруднення. Нещодавно не байдужому вдалось засняти двох паліїх на скутерах біля Білогородки- Жорнівки. Якщо побачити подібних людей, дзвоніть в поліцію, якщо хоробрі - протикайте шини, не дайте втекти.

https://fakty.ua/341156-peredvigayutsya-na-skuterah-pod-kievom-oruduet-para-podzhigatelej-video
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18.04.2020 16:05
+7 Fjall_Raven
после "финской войны" раша прилично очконула по её результатам и начала усиленно выпиливать леса на территории карелии. понятно не посадив даже деревца взамен уничтоженного. цель одна, - если финны захотят отвоевать карелию и будут так же успешно воевать, как и было, то пусть тогда им достанутся только вырубки и болота. не многочисленные не сломленные карелы это всегда вам подтвердят. в ряду других целей, преследуемых рашей и в Украине, одной из таких задач тоже вполне может быть уничтожение украинских лесов и полесья.
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18.04.2020 16:12
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