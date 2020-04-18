Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания

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Ученые Великобритании приняли решение запустить в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

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Коронавирус и карантин
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+10 Mihalich e51ccc0f
Московія пустила проти України новітню бактеріальну зброю - УПЦ МП. Вражаючий фактор - коронавірус. Потужніше в світі є тільки рускій мір головного мозга. В народі - мишебратство.
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18.04.2020 16:51
+7 Серый Вовк
Правильно ,кто не рискует тот не пьёт Шампанское ... Великобритания запустила в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания - Цензор.НЕТ 898
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18.04.2020 16:47
+4 Mihalich e51ccc0f
Московія пустила проти України новітню зброю масового враження - УПЦ МП. Вражаючих факторів УПЦ МП декілька. Найпотужніший - рускій мір головного мозга. Менш потужний, але небезпечніший - мишебратство. І найслабший, але ефективний - коронавірус.
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18.04.2020 16:57
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