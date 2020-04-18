На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом "гуманитарной помощи из США", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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В Волынской области пограничники выявили партию контрабанды, которую пытались ввезти под видом гуманитарной помощи из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На днях пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ в Волынской области обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США. Около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму 2,6 тыс. долларов везли "Даффом" через пункт пропуска "Ягодин" в Украину.

Благодаря информации от оперативников Луцкого погранотряда о возможном несоответствии груза, правоохранители провели углубленную проверку машины.

Сегодня, 18 апреля, обзор и подсчет товара завершен. По результатам выявлены не заявленные к перемещению грузы, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное.

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В общем пограничники нашли более 1тыс. наименований товара на сумму более чем 1,5 млн грн.

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