На Волыни выявлено 9,5 т контрабанды под видом "гуманитарной помощи из США", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На днях пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ в Волынской области обнаружили грузовик с гуманитарной помощью из США. Около 9,5 тонн гуманитарной помощи на сумму 2,6 тыс. долларов везли "Даффом" через пункт пропуска "Ягодин" в Украину.
Благодаря информации от оперативников Луцкого погранотряда о возможном несоответствии груза, правоохранители провели углубленную проверку машины.
Сегодня, 18 апреля, обзор и подсчет товара завершен. По результатам выявлены не заявленные к перемещению грузы, а именно - косметические средства, бижутерия, одежда, аксессуары и тому подобное.
В общем пограничники нашли более 1тыс. наименований товара на сумму более чем 1,5 млн грн.